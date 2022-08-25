極端氣候乾旱、暴雨 張其祿：應提升綠色城市韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）民眾黨立委張其祿今天表示，因氣候變遷，降雨時間和空間分布不均，高雄遇到暴雨，部分地區易淹水，但也曾乾旱致缺水危機，呼籲高雄提升綠色城市韌性，減少氣候對產業及民生衝擊。

張其祿今天上午邀國立高雄科技大學兼任助理教授魯台營及民眾黨高雄市第9選區（鳳山區）市議員參選人陳妙真召開記者會，指高雄應提升綠色城市韌性。

張其祿說，因為氣候變遷，降雨在時間及空間上分布愈來愈不均，前幾年就曾遇到乾旱，面對限水、停水危機，今年颱風遲到，中南部也恐將面臨枯水期。不過高雄每逢突如其來的豪大雨時，卻又面臨水患淹水。

張其祿表示，儘管高雄市「人均公園綠地面積為六都第一」，但關鍵是要重視綠地、水系及生態廊道間的「有效」串聯，在都市綠地、濕地水資源疏洪、治洪及調節上，中央及地方政府應有整體「地方生活圈」的系統對策。

陳妙真說，8月連日午後雷陣雨雖然帶來大量雨水，南部水庫蓄水都有明顯提升，但大雷雨也造成多處道路積淹水，也因為大雷雨造成水庫混濁影響民生供水。此外，地下各種管線破裂造成地基沖刷，也常產生路面大坑。

陳妙真表示，高雄市雖已建置大量滯洪池，但須思考是否有些滯洪池可能未有效串連而效能不彰，而造成公帑浪費。既然氣候變化已加劇並影響民生，高雄各項發展及都市規劃也要加速轉型成「永續循環」的發展模式。

魯台營指出，治水如何「與水共生」是最大關鍵，高雄有一個古老水系調節系統「曹公圳」可以善用，應設法將高屏溪的水引入高雄重建曹公圳水路，讓水系可在都市中串連、調節、活化且流動，而以水蒸散吸熱也能達到都市降溫效果。

魯台營說，前陣子居然發生蓮池潭沒有水，代表這些水系、埤塘並無有效串連；政府須彈性整合資源及部門，進行系統性的水系再生及串連，尊重自然水文紋理，讓高雄真正「成為有活水的城市」，與水共生。（編輯：黃世雅）1110825