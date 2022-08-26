鹽埕第一公有市場將整修完工 「埕市鹽遊會」迎客

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鹽埕第一公有零售市場已有70年以上歷史，高雄市政府編列經費修繕市場建築老舊漏水、內部通風採光不足及入口意象不明等現況，預計111年9月完工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）台灣設計展10月將登場，高雄市政府要在9月將整修完工的鹽埕第一公有市場舉辦「埕市鹽遊會」，透過導覽、音樂、展覽、遊戲、闖關解謎等多元活動，盼帶民眾走入高雄老市場。

台灣設計展10月將在高雄舉辦，以「台灣設計設計台灣」為主題；高雄市政府經發局與中華文化總會、國家發展委員會合作，將設計概念延伸至鹽埕，舉辦「埕市鹽遊會」，以即將整修活化完工的鹽埕第一公有零售市場為展場，吸引民眾認識老市區嶄新風貌。

活動包含「鹽埕好故事」導覽遊程，「高音埔記號」音樂表演，「埕市記憶儲存點」展覽、遊戲等多元活動，「埕市記憶儲存點」則串聯大溝頂沿線逾50個店家加入，透過闖關解謎與消費體驗，找尋鹽埕文化樣貌，預計9月24日起跑，盼吸引更多遊客走入、認識鹽埕，更有數位遊戲雙語互動、英文導覽，讓在地邁向國際。

活動主視覺由「山雨日日設計」的張云昕、鄭雅文設計師，利用鹽埕第一公有零售市場元素，以常見於市場的貓，搭配市場圍裙意象及攤商營業情景，同時透過鹽結晶比擬市場攤商辛苦寫照，也展現市場木造屋頂結構。

高雄市副市長史哲今天透過新聞稿表示，市長陳其邁重視市場環境，擴大經費優化多處市場設施；其中歷史最為悠久的鹽埕第一公有零售市場，今年農曆年前開始整建修繕，編列經費修繕市場建築老舊漏水、內部通風採光不足及入口意象不明等現況，更強化市場環境軟硬體設計整合，預計今年9月完工。

經發局長廖泰翔指出，鹽埕第一公有零售市場已有70年以上歷史，經發局2020年開始引進在地團體叁捌地方生活團隊，招募特色青年攤位進駐、延伸辦理數位藝術演唱會、虛擬實境闖關等活動，多元活化傳統市場。

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共同主辦的文總秘書長李厚慶表示，融合山海河港城於一體的鹽埕區，有著豐厚的歷史底蘊，更是高雄開發最早的經貿重鎮，區內的老建築、特殊歷史背景與地理環境，造就鹽埕的獨特性；近年透過藝術與文化的介入轉型，讓新設計和傳統文化呈現完美平衡，是充滿人情味與故事的集散地。

針對市場硬體修繕後的活化規劃，廖泰翔指出，配合改造工程，已整理出市場空攤引進團隊擴大經營，目前已招募到10組以上的青年攤商，有傳統蘿蔔糕、蛋餅、手工甜點、精釀啤酒、異國料理等多元類型，真正協助創業青年，與傳統攤商共創「青銀共市」典範。（編輯：陳政偉）1110826