更多編輯台推薦新聞：
50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電
產經

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
今晚起吹北風 高溫略降各地留意雨勢
首頁 / 地方

淡水河垃圾擱淺三重、新莊沿岸 新北加強巡查

2022/8/27 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北27日電）淡水河的垃圾會因潮汐逆流而上，堆積在左岸新莊、三重沿岸；新北市環保局今天表示，會加強巡查垃圾擱淺熱點，發現有環境污染狀況，通知河川管理機關限期改善。

環保團體24日公布今年4月模擬淡水河垃圾漂流實驗結果，發現垃圾並不完全沿河道「順流而下」，反而會因為潮汐「逆流而上」。淡水河以新莊、三重沿岸為漂流垃圾擱淺熱點。

澄洋環境顧問執行長顏寧認為，風與潮汐會造成實驗模擬生活垃圾的木片，堆積在少數熱點，本次結果大多數木片堆積在淡水河左側新莊、三重沿岸，同時也發現許多垃圾、死魚等，建議主管機關可納入熱點加強清理。

新北市府環保局今天告訴中央社記者，環保局每月依河川列管等級巡檢1至4次不等，如行水區域有遭棄置廢棄物或其他致污染水體、市容環境等，將先電話通知河川管理機關限期改善。

環保局說，淡水河系依河段權管機關，分屬經濟部水利署第10河川局、新北市政府水利局高灘地工程管理處、行政院農業委員會林務局、新北市政府農業局，如未於期限內改善，環保局將依廢棄物清理法處理。

環保局說，針對本次模擬淡水河垃圾漂流實驗結果，環保局會納入巡查熱點，同時告知河川管理單位加強清理。（編輯：方沛清）1110827

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族