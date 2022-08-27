屏東開設疫苗速打站 首日逾7000名長者接種

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屏東縣政府27日起一連兩天在屏東體育館及鄉鎮衛生所開設COVID-19疫苗速打站，比照先前造冊分流施打，首日計有7962名長者接種，各站動線順暢、秩序良好。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）鼓勵長者擁有完整疫苗保護力，屏東縣政府週末在屏東體育館及鄉鎮衛生所開設速打站，比照先前造冊分流，首日逾7000人施打，催出長者第4劑打氣。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增620例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診570例，居家照護累計14萬1221人。

屏東縣政府27日及28日，在屏東體育館及各鄉鎮衛生所開設疫苗速打站，比照先前分流造冊施打，提供65歲以上、原住民55歲長者接種第4劑莫德納疫苗，各速打站動線順暢、秩序良好。縣府統計，今天施打首日，就有7962名長者接種。

衛生局表示，為擴大接種效益，現場同時開放50歲以上符合條件民眾施打第1劑至第4劑，呼籲符合資格民眾「收到通知就來打」，提升自我防護力。

縣府指出，開學在即，呼籲家長把握機會，儘快帶符合接種資格的幼童前往合約院所接種疫苗，開學後才有適當的抵抗力，減低校園群聚疫情發生。

衛生局表示，輝瑞兒童疫苗接種3劑，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，提醒家長留心，疫苗不能混打。另，若曾確診民眾則建議間隔滿3個月後再行接種。（編輯：黃世雅）1110827