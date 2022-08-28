屏東全面啟動疫苗速打站 2天逾1.2萬人完成第4劑

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屏東縣政府週末在屏東體育館及鄉鎮衛生所共33處，全面開設疫苗速打站，2天來已累積逾1萬2000人完成接種，其中屏東市設在體育館規模最大，維持「醫護動、民眾不動」模式，依序安排接種。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣政府週末在屏東體育館及鄉鎮衛生所共33處，全面開設速打站，為長者施打第4劑疫苗，2天來已累積逾1萬2000人完成接種，催出疫苗打氣。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增624例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，居家照護累計14萬1677人。27日及28日全面開設莫德納疫苗速打站，2天以來已逾1萬2000人完成接種。

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衛生局表示，屏東南北狹長100多公里，有山區、濱海、偏鄉、離島，幅員遼闊，去年疫情爆發時，為快速提升疫苗施打率及減少民眾舟車勞頓，在全縣33個鄉鎮市規劃疫苗速打站，並針對65歲以上長輩造冊通知，分流分批施打。為鼓勵長者擁有完整保護力，這次仍全面開設速打站，長者施打率明顯上升。

其中屏東市設在體育館規模最大，比照之前經驗，維持「醫護動、民眾不動」模式，依序安排接種，施打作業流暢順利。（編輯：黃世雅）1110828