陳信瑜辭呈9/5生效前總質詢請假5天 議員批躲監督

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北29日電）台北市議員秦慧珠今天在議會總質詢時表示，勞動局長陳信瑜突請病假5天，「我們以為已經離職了」。北市府回覆，辭呈9月5日才生效。秦慧珠批市府違法亂紀、規避監督。

台北市長柯文哲今天率市府團隊赴議會接受市政總質詢。國民黨議員秦慧珠指出，她剛剛拿到一張假單，內容是陳信瑜生病、經醫囑需休養，8月29日到9月2日請假5天，期間由副局長陳惠琪代理。

秦慧珠質詢，陳信瑜上週還列席備詢，怎麼就突然病重，「我們以為她已經離職了，沒想到她是請病假還可以領薪水，又規避議會質詢」，詢問柯文哲是否批准陳信瑜請辭案。

柯文哲答詢，已經准辭，接任的人9月5日上任。秦慧珠表示，她對新局長沒意見、那是市府人事權，她現在要搞清楚陳信瑜請辭的程序。

台北市政府秘書長陳志銘回覆，陳信瑜的辭職生效日是9月5日。秦慧珠再問，「所以她辭職生效以前就突然得了大病？」陳信瑜辭職生效前是否該接受總質詢。陳志銘回答，「正常，如果沒有生病應該要」。

台北市政府人事處長張建智表示，依規定，病假要請超過2天，須有合格醫院的醫師證明。

秦慧珠追問，陳信瑜人現在在醫院嗎？張建智答詢，請假是勞動局辦的，經查已跑完程序，代表應該有醫師證明；至於是什麼病，他不清楚、且那是陳信瑜個資。

秦慧珠質詢，陳信瑜要休養到9月2日，辭職生效為9月5日，中間幾天「她是不是又繼續要生重病躺在醫院不能出來」。張建智答詢，若醫囑要陳信瑜休養，人事處就會准假、不一定要入院。

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秦慧珠指出，陳信瑜離職前應到議會盡勞動局長的責任，「而不是用一個謊言說她生病5天，然後9月2號以後還要繼續生病3天」，市府涉違法亂紀，要求提供完整資料。對此，柯文哲允諾可以給程序，但診斷書不能給。

秦慧珠表示，她要看是哪個醫院、哪個醫師給陳信瑜開出這個診斷，陳惠琪也只代理到9月2日，「看妳9月3日之後怎麼拗」。對此，柯文哲答應回去處理。（編輯：戴光育）1110829