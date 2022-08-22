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北市勞動局長陳信瑜請辭 柯文哲已批准28日生效

2022/8/22 13:00（8/22 13:27 更新）
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北市勞動局長陳信瑜（圖）陷濫用特別費等爭議，副市長黃珊珊表示，市長柯文哲已准辭，程序上28日生效。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北22日電）北市勞動局長陳信瑜陷濫用特別費等爭議，議員鍾沛君、苗博雅等質疑為何市長柯文哲繼續讓她當政務官。副市長黃珊珊表示，柯文哲已准辭，程序上28日生效。

台北市長柯文哲今到台北市議會進行專案報告。國民黨議員鍾沛君質詢時表示，她3月就揭露陳信瑜2年內請假806小時，並出示勞動局會議紀錄表示，局務會議不僅臨時改日期，原本9時30分要開的會，10時40分還沒看到陳信瑜人影。

鍾沛君說，人事室說沒看到陳信瑜的請假紀錄，局長室則回覆當天臨時有府級會議要開、陳信瑜來不了，但據她調查，當天根本沒有府級會議。

鍾沛君問柯文哲為何留陳信瑜至今，黃珊珊上台補充，柯文哲已批准陳信瑜的請辭，程序上28日生效，還要跑流程。

社民黨議員苗博雅也質詢此議題，柯文哲回若要換人，最重要的是要找可以接的人，這種時間要找不容易。苗博雅指出，陳信瑜被政風處說在備詢時說謊、涉及把勞檢資料給柯文哲籌組的台灣民眾黨開記者會、又被檢調搜索等，「勞動局沒有人可以代理她？這種人還可以續任政務官？」

苗博雅並批，洩漏勞檢資料一事，政風處調查結果是勞動局確定有人洩密，包含陳信瑜在內3人有嫌疑，陳信瑜只是否認洩密後就沒有行政調查、置之不理，如此種種，難道都不構成陳信瑜不適任政務官的理由？

柯文哲說「政治問題變法律問題...」，苗博雅打斷「什麼我搞成法律問題？檢察官是我叫去搜索的嗎？」柯文哲再回，變成法律問題時，要判刑才能處理。

陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司買酒品等。台灣台北地方檢察署指揮法務部調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官後諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。（編輯：張銘坤）1110822

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