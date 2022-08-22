陳信瑜請辭獲准 黃珊珊：未被判決確定前都無罪

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市勞動局長陳信瑜涉貪請辭，台北市長柯文哲已批准、28日生效。台北市副市長黃珊珊今天表示，根據無罪推定原則，每個人在未被判決確定前都是無罪的，也都有權利爭取自己的清白。

陳信瑜陷濫用特別費等爭議，台北市議員鍾沛君、苗博雅等人今天於台北市議會專案報告時質疑，為何還繼續讓她當政務官；柯文哲答詢「變成法律問題時，要判刑才能處理」，隨後黃珊珊補充說，柯文哲已批准陳信瑜的請辭，28日生效。

黃珊珊中午出席「111年度台北市中元普渡祈安祭典」，媒體會後聯訪詢問柯文哲批准陳信瑜請辭，是否擔憂她涉貪恐影響年底市長選情。

黃珊珊表示，此為市長任命權，應由柯文哲說明，不是她可以置喙的，但認為每個人在沒被判決確定前都是無罪的，不用作太多聯想，每個人也都有權利爭取自己的清白。

另外，媒體問如何看疫苗檔案封存30年引發爭議，民進黨台北市長參選人陳時中說，不牴觸合約下能公開盡量公開；中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也表示，「密」件只是公文保存形式，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題。

黃珊珊認為「不要再玩文字遊戲了」，大家不是傻瓜，市民都看了幾天的文字了，究竟是王必勝洩密還是陳時中說謊？是否應先釐清，不要把百姓當傻瓜。

由於黃珊珊預告下週有大事要宣布，外界認為是要正式宣布參選台北市長，媒體詢問競選總幹事是否屬意民眾黨立委蔡壁如或義美總經理高志明等人，以及外傳競選總部將落在大巨蛋對面，未來競選團隊是否會採白、橘合作。

黃珊珊表示，會做好該做的事，時間到了就會和大家報告。並說自己從政20多年，朋友一大堆，沒有什麼特別拜訪、不拜訪情事，不要故意去點名人家，這種事情都是空穴來風。

談到競選主視覺路線，黃珊珊說，會做好準備，希望訴求讓市民認同，重點在於提出什麼願景比較重要，視覺只是其中一部分而已。（編輯：李亨山）1110822