明新科大接軌業界 打造智慧人才培育基地

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明新科技大學建置「智慧製造人才培育基地」31日揭牌，校長劉國偉（左7）表示，學生在校內即可學習工具機各項操作，提升技術力，接軌業界，未來也期盼將智慧製造人才培育基地結合5G、AI及物聯網等技術，發展成為5G智慧工廠。中央社記者郭宣彣攝 111年8月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）明新科技大學建置「智慧製造人才培育基地」今天揭牌，校長劉國偉致詞表示，學生在校內即可學習工具機各項操作，也提升技術力，接軌業界，讓學生畢業就能直接就業。

明新科技大學舉行「智慧製造人才培育基地」揭牌儀式，教育部技職司副司長柯今尉致詞表示，教育部補助技職院校相關科系更新工具機與教學設備，讓學校建立特色，這次協助明新科大建置基地，讓學生在校即可學到加工設備軟硬體應用、與機聯網軟硬體設備操作，培養實作能力。

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明新科大機械工程系系主任王進安向中央社記者表示，為縮短產學落差，「智慧製造人才培育基地」受到廠商與校友支持，捐贈軟硬體等，還有廠商協助基地成立訓練中心，提供學生在多軸機密加工技術職能培養，以及提升設備監控軟體操作等，讓學生直接與業界接軌。

劉國偉說，基地設有「多軸銑床教育訓練場域」、「智慧製造加工類產線」、「CAD/CAM教育訓練中心」及「機聯網教育訓練中心」，目前已累積輔導超過100名學生取得CNC銑床乙級技術士，未來，期盼將「智慧製造人才培育基地」結合5G、AI及物聯網等技術，發展成為5G智慧工廠。（編輯：方沛清）1110831