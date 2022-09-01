文宣圖樣疑涉抄襲 劉建國競總急下架

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天發布Q版圖，但有網友發現其中1張疑涉抄襲美國隊長圖樣，此圖目前下架，競選總部今天解釋，團隊未選用此圖，小編誤上架，團隊未來會更謹慎處理。

劉建國臉書（Facebook）粉絲專頁昨天傍晚6時許上傳數張其Q版人物競選設計圖，包括建國拜託、拚未來、建國加油等圖樣，深獲網友喜愛，甚至鼓吹推出通訊軟體貼圖。

然而有網友發現其中1張手持盾牌「顧家園」圖樣，與漫威漫畫中的著名角色「美國隊長」有幾分相似，疑有抄襲之虞。該圖在網上引起熱議，粉絲專頁則在昨天深夜緊急將爭議圖樣下架，不過已有不少網友瀏覽甚至截圖。

劉建國競選總部發言人林廉貴今天對外說明，設計公司製作了多款圖片，由競選團隊挑選，圖片皆為非營利使用。

林廉貴指出，當時挑選時即因擔心有爭議，所以並未入選，可是小編挑選圖片時，卻不慎使用廢案，為避免爭議，已在第一時間下架。

林廉貴說，團隊未來會加強內部貼文審理機制，避免引發爭議，造成大家不便，深感抱歉。（編輯：謝雅竹）1110901