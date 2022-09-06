非六都第1 屏東智慧運輸中心揭牌啟用

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣6日電）非六都第1的屏東縣智慧運輸中心今天揭牌啟用，透過垂直整合加深6大轉運站與鐵路、國道公路運輸系統鄉鎮間的連結；甚至對未來路況、水情等監控都是很大的助力。

屏東縣長潘孟安、交通部公路總局第三區養護工程處長吳昭煌及各界地方人士出席揭牌啟用。潘孟安說，「交通是城市的主動脈；但要能活絡整個縣內路網，還是要有血管、微血管的相互支撐」。

潘孟安表示，屏東縣打造非六都第1個智慧運輸中心，目前已先將多元資料納入整合及初步應用，包含停車疏導、P-bike調度、公車服務影響示警等，同時盤整縣內公路運輸系統，透過垂直整合加深6大轉運站與鐵路、國道公路運輸系統鄉鎮間連結；智慧運輸中心啟用後，對於未來路況、水情等監控都是很大助力。

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針對公共載具較不足的原鄉，潘孟安說，縣府也導入幸福巴士、醫療專車以及DRTS（需求反應式運輸服務），讓車輛可穿梭鄰里巷弄，隨時幫忙出入不方便長輩或孕婦。依統計，今年度透過預約平台預約幸福巴士、長照巴士迄今已服務超過1萬7000人次，未來更將持續納入其他預約服務，例如小黃公車、復康巴士、郵輪巴士、雙層巴士甚至客貨共載服務等，除滿足在地民眾基本交通需求，也期望這些宛如微血管的布建，補足公共運輸力尚未到達的地方，提升整體發展。

縣府交通旅遊處新聞稿表示，中心內建置的智慧運輸管理系統平台，可整合公車、停車場、P-bike、國內航班、高鐵、台鐵及屏東縣船班等資訊，隨時掌控縣內路況外，更推出「屏東GO好玩」APP，讓旅客透過手機快速掌握屏東縣交通、旅遊相關資訊。（編輯：孫承武）1110905