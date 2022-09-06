竹縣敬老卡開通新服務 補助搭乘計程車

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣敬老愛心卡今天起開通新服務，只要持卡搭乘計程車，每趟可獲補助新台幣100元，每月上限500元，縣長楊文科表示，盼能補足偏鄉交通，也方便長者搭乘。

新竹縣政府今天舉辦「新竹縣敬老愛心卡開通計程車服務記者會」，楊文科出席致詞表示，大眾運輸在偏鄉交通不足，特別是客運車在偏鄉經營艱辛，高齡長輩要外出、就醫等，交通成了最大難題，即日起開通敬老卡愛心卡補助搭計程車，每趟補助100元。

社會處長李國祿向中央社記者表示，為滿足年長者及身心障礙者交通行動的需求、提升多元化便利運輸服務，敬老愛心卡透過起結合計程車業者，提供個別化載送服務並補助車資，讓長者搭車更為便利。

李國祿說，敬老愛心卡原可搭乘新竹客運、苗栗客運、中壢客運、國光客運、科技之星、金牌客運路線外，今天起開通的計程車服務，擴及新竹縣4大計程車隊，包括台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊、第一中華衛星大車隊，大新竹地區共有2357輛計程車加入服務。

社會處提供新聞資料指出，敬老愛心卡每月額度上限500元，而搭乘計程車每趟補助車資100元，扣除補助額後的剩餘車資，可使用悠遊卡錢包內儲值金額、現金、信用卡等多元方式支付，如總車資為150元，使用敬老愛心卡折抵100元後，僅需支付50元。

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社會處表示，民眾乘車前，確認計程車身貼有「敬老愛心車隊」貼紙標誌。另外，預計在明年7月，將推出身障愛心陪伴卡，也就是身障人士需要家人陪伴外出時，陪同者在搭乘客運與計程車也能享有補助。

新竹縣敬老愛心卡申辦資格為設籍新竹縣的原住民年滿55歲、非原住民年滿65歲，以及領有身心障礙證明者，可持相關證件前往戶籍所在地的鄉鎮市公所申請辦理。（編輯：陳清芳）1110906