新北振興庶民經濟 9至12月滿300元發票抽露營車

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新北市經發局8日宣布推出「新北購遊趣」振興庶民經濟方案，其中新北消費抽獎活動將在10月中旬登場，民眾自9月起只要在新北店家消費滿新台幣300元皆可登錄參加，每張發票有1次抽獎機會，使用電子發票可享有雙倍抽獎機會。（新北市經發局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月8日

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府經濟發展局今天推出「新北購遊趣」振興庶民經濟方案，9月起至12月，在新北消費滿新台幣300元的發票，可以登錄參加抽獎，有機會抽中露營車。

市府經發局下午在記者會表示，今年「新北購遊趣」主打一路遊玩到2023年，每月都有豐富有趣的活動，包括，9月底以前，30條公車路線每段票只需銅板價5元，可向司機索取特約商家折扣憑證，享購物優惠。

經發局說，鼓勵市民外出遊玩為核心，規劃系列振興方案。新北眷村文化園區的常設展及主題館，十三行博物館、府中15和板橋435藝文特區，都有表演與豐富活動可體驗各式藝術文化。

經發局表示，無論是家族旅行、閨蜜好友出遊或背包客，都能找到盡情玩樂新北的方式。每個月都有活動，輕旅行集結17家新北觀光工廠與產業文化館，推出人文體驗1日遊、及2日遊小旅行。還有尋寶集章活動、打卡抽禮券活動。

經發局表示，新北消費抽獎活動將在10月中登場，民眾從9月起至12月，在新北店家消費滿300元皆可登錄參加，每張發票有1次抽獎機會。

另外，使用電子發票可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定公有場館、觀光工廠、運動中心等消費，抽獎機會將3倍送，並有機會將露營車開回家；更多活動資訊可洽詢經發局官網。（編輯：張銘坤）1110908