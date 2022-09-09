台南退役搜救犬回娘家 重溫快樂時光

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（中央社記者張榮祥台南9日電）9月9日是台灣狗狗節，台南市消防局事先找來去年12月退役搜救犬UKI回娘家，和現役搜救犬Kathy、Kenna、Tony及培訓犬Coffee團聚，重溫過往快樂時光。

UKI是台南市消防局首隻退役搜救犬，是一隻可愛的拉布拉多女生，個性好奇親人，曾受過瓦礫搜索訓練，UKI雖已退役，仍不改愛玩本性，領養家庭也有飼養經驗，家中園區可讓犬隻自由奔跑，讓UKI享受優質退役生活。

台南市消防局日前找來UKI和現役搜救犬、培訓犬共同出遊，不只讓現役搜救犬出門玩耍調劑身心，更讓退役犬重溫和伙伴奔跑的快樂時光，在海邊玩水踏浪，領養人和領犬員也相互交流照顧心得。

消防局人員說，Kathy、Kenna將屆齡退役，消防局將前往財政部關務署挑選犬隻加入搜救犬隊，維持搜救犬救災戰力。

台南市消防局發布新聞稿指出，消防局預定10月前往財政部關務署挑選犬隻加入搜救犬隊，補足原本瓦礫搜救犬救災能量，也會增加路徑追蹤犬的馴養規劃。

台南市消防局搜救犬隊2016年成軍，相當重視搜救犬的福利，視搜救犬為災害搶救的重要工作夥伴，希望搜救犬退役後受到良好照顧，也常回娘家來玩。（編輯：方沛清）1110909