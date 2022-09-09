中秋連假新去處 蓮池潭兒童公園變身夢幻童話場景

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）迎接中秋連假，高雄市政府觀光局在蓮池潭兒童公園設新打卡景點，有如愛麗絲夢遊仙境「奇幻樂園」，以撲克牌旅程為題打造紅心皇后與撲克牌衛兵場景，親子情侶出遊千萬別錯過。

高雄市政府觀光局今天發新聞稿指出，中秋連假首日，9月除了在田寮月世界有繽紛熱氣球浪漫起飛，更特別在左營蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置新打卡景點，有如童話故事愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」及浪漫希臘風「愛琴小伊亞」，目前已吸引許多網友熱議分享。

觀光局指出，蓮池潭「奇幻樂園」以撲克牌旅程為題，打造紅心皇后與撲克牌衛兵等場景，讓民眾彷彿置身童話奇幻仙境。另外，兒童公園內還融入今年台灣燈會作品「我那天打翻了一杯珍奶」，邀請參觀者化身螞蟻，藉由燈光、音樂沉浸式設計，穿梭於珍奶樂園中。

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旗津貝殼館中庭也打造秘境「愛琴小伊亞」，透過場景布置展現地中海風情，廣場內設計具代表性燈塔與鐘塔，讓民眾如漫步在希臘街頭。貝殼館旁是旗津歐風城堡風格的婚紗館，充滿歐式莊園氛圍，並與鄰近知名的打卡點黃金海韻及彩虹教堂相連，營造旗津浪漫風情。

觀光局長周玲妏說，左營蓮池潭是高雄著名景點，東北側兒童公園是高雄首座兒童共融公園，今年4月設置南台灣最長30米溜索，吸引許多小朋友來挑戰。為了增加公園多元性與豐富性，以童話故事-愛麗絲夢遊仙境為藍圖，設計一座「奇幻樂園」，用童趣場景帶領大小朋友走進歡樂奇幻旅程。（編輯：張芷瑄）1110909