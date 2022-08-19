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壽山動物園黑猩猩入動物友善新厝 舊家給人類喝咖啡

2022/8/19 10:13（8/19 10:51 更新）
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為提升動物福祉，壽山動物園新建黑猩猩展示場，以假山、流瀑、枯樹營造開放自然環境，並構築木架平台及消防水帶網，盼豐富動物行為。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月19日
為提升動物福祉，壽山動物園新建黑猩猩展示場，以假山、流瀑、枯樹營造開放自然環境，並構築木架平台及消防水帶網，盼豐富動物行為。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月19日
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（中央社記者曾以寧高雄19日電）為提升動物福祉，壽山動物園新建黑猩猩展示場，以假山、流瀑、枯樹營造開放自然環境，並構築木架平台及消防水帶網；巨鐵籠舊家則改造為咖啡廳，供人類反思與動物的關係。

高雄市政府觀光局長周玲妏今天透過新聞稿說明，壽山動物園共有「莉忠」、「美珍」和「曼華」3隻黑猩猩，為了讓牠們有更寬廣的生活空間，新建黑猩猩展示場以「動物的自由之地」為目標進行改造，透過假山、流瀑、枯樹及植被等自然介質營造環境。

為了增加黑猩猩新家的3D立體空間利用，園方與內埔農工合作，由野生動物保育科師生與園方保育員共同在內舍及外部活動區域的枯樹上構築木架平台及消防水帶網，希望黑猩猩能展現更豐富的行為。

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黑猩猩們首次入厝「猩家」，對新環境非常新奇，身手矯健的在棲架上爬上爬下，探索活動空間；平常在房間內能躺就不坐的貴婦美珍，到了新家也登高探索新環境；莉忠更到處摘取地上植被，嘗試新鮮的樹葉，也尋找保育員藏匿在場域內的蔬果大口朵頤。

此外，配合新動物園運動，黑猩猩舊家將保留巨型鐵籠並改造成溫室咖啡廳，未來將由人類體驗在籠內的感受，藉此反思人與動物之間的關係。（編輯：黃世雅）1110819

壽山動物園新建黑猩猩展示場，以假山、流瀑、枯樹營造開放自然環境，黑猩猩們對新環境非常新奇，身手矯健的爬到棲架上，探索活動空間。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月19日
壽山動物園新建黑猩猩展示場，以假山、流瀑、枯樹營造開放自然環境，黑猩猩們對新環境非常新奇，身手矯健的爬到棲架上，探索活動空間。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月19日
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