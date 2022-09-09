議員批青委會提案疑涉酬庸 北市府允了解處理

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市議員侯漢廷指出，北市府成立青年事務委員會過去提案內容與青年無關，且可能涉及酬庸，要求調查，市長柯文哲允諾由政風處調查；研考會今天表示，將進行了解、處理。

台北市政府在民國104年9月成立青年事務委員會，並依青委會設置要點，分設4個工作組，各由產業發展局、觀光傳播局等局處負責。

新黨籍北市議員侯漢廷發布質詢資料指出，接獲許多北市府局處反映，認為青委會非公家機關，竟可列管各局處，導致委員所提案內容，各局處卻要編預算及動用人力配合，引發基層抱怨。

侯漢廷表示，調資料發現，青委會委員是台北市政府聘任無給職專家，其實許多人與柯文哲關係不錯，且過去曾協助柯文哲選舉，恐涉有酬庸。

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侯漢廷說，青委會歷年提案，大部分與青年無關，像針對北市景觀、公園等規劃內容，提案人為青委會委員，但疑把標案提供給特定公司，且規避北市議會監督，要求政風處針對青委會過去提案等內容進行調查。

柯文哲在議場答詢允諾由政風處調查，並稱沒有酬庸狀況。北市府研究發展考核委員會發布新聞資料表示，青委會與各工作小組都致力推動北市青年事務整合政策規劃及研定發展策略，針對議員質詢，將由相關局處了解、處理。（編輯：方沛清）1110909