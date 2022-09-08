城博12天僅6萬人次參觀 柯文哲再挨批藏預算

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北8日電）台北城市博覽會被視為台北市長柯文哲畢業展，但議員揭露，城博8月底開展距今12天，僅吸引6萬多人次入場，且柯文哲動用8510萬元二備金，還讓各局處共花了1300多萬元業務費。

柯文哲今天赴議會接受市政總質詢，民進黨議員簡舒培表示，為了舉辦台北城市博覽會，柯文哲除了動用新台幣8510萬元的第二預備金，還額外請19個局處配合調動數千元至300多萬元不等、共1300多萬元的業務費，整個城博加起來花了將近1億元，質疑柯文哲藏預算。

簡舒培進一步表示，不僅如此，柯文哲花那麼多錢後，參訪人次從8月27日開展到9月6日為止，館內僅累計6.1萬人、展區13萬人、官網75萬人，比基隆10天累計百萬人次少很多。

柯文哲嘆了一口氣後回應，城博還沒結束，且會留下很多線上資料。

民進黨議員許淑華則說，統計到昨天，城博開展12天，參訪人次僅6.6萬人，若以平均一天4500人參訪來預估，加上最後4天展期也頂多8萬多人次，「這是你要的城博？」

柯文哲表示，後面人數還會增加，大概還可以；研考會主委黃銘材補充，昨天參訪人次就快6000人了，且還會有線上展。

許淑華質疑，柯文哲用8510萬元「救命錢」二備金換來8萬人次參展，接下來又有颱風要來，應該向市民道歉。

柯文哲疑惑表示，颱風不是剛走，怎麼又來，還拿出手機查看。許淑華再度要求道歉後，柯文哲說，辦完會結算、檢討，錢也不見得會用到那麼多。

許淑華指出，錢已經花完、全部發包出去了，柯文哲根本是隨便使用救命錢，8510萬元可以做很多事，例如買100萬個便當，難道不該道歉嗎。

柯文哲不斷保證一定會在結束後檢討，如果做不好會道歉，但總是要先看效果怎麼樣。

許淑華聞言駁斥，看展民眾是動員去的，教育局就曾挪用校務基金補助學校一團1萬元、共花了83萬元；黃銘材回應，沒有動員，若有動員絕對不會只有這些參訪人次。

柯文哲重申，一定會好好檢討，檢討完有問題再講。（編輯：張銘坤）1110908