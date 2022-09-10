台中自行車嘉年華登場 推單車小鎮旅行遊程

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台中市政府舉辦2022台中自行車嘉年華，10日在東勢客家文化園區啟動，有500名騎士一同出發，目標前往終點后里馬場，活動也邀請自行車產業設攤。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中自行車嘉年華今天在東勢客家文化園區與后里馬場登場，中市府並邀請自行車產業設攤，展現產業發展實力，另推出台中深度「單車小鎮旅行」遊程，讓民眾可用自行車暢遊台中景點。

台中市政府舉辦台中自行車嘉年華活動，今天以東勢客家文化園區為起點，終點為后里區后里馬場，活動邀請30攤自行車及自行車零件相關品牌於現場設攤，讓民眾體驗及選購自行車用品。

活動今天在東勢客家文化園區啟動，有500名騎士騎車出發，后里馬場活動區並邀請多名歌手表演，台中市副市長令狐榮達、觀光旅遊局長韓育琪等人皆出席。

令狐榮達會中致詞表示，今年活動主題為Let's All Ride，號召大家走出戶外活動筋骨，東勢至后里的自行車道，沿途可欣賞大甲溪花樑鋼橋、九號隧道等特色景點，歡迎民眾到訪一邊騎乘自行車，一邊遊玩台中、欣賞美景。

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韓育琪表示，活動還邀自行車及自行車零件相關品牌設攤，吸引許多自行車友前來，為產業提供伸展舞台，也展現台中自行車產業發展實力。

韓育琪指出，今年台中自行車嘉年華活動打造「老少咸宜」及「單車低碳旅遊」的活動特色，另推出台中深度「單車小鎮旅行」遊程，民眾可體驗用自行車旅遊、暢遊台中景點，詳情可上「台中觀光旅遊網」網站查詢。（編輯：黃世雅）1110910