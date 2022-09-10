難忘人情味 建築師夫婦入住眷村盼領人打開內心寶盒

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兒時在高雄左營眷村長大的謝宜庭（左）因難忘眷村濃濃人情味，選擇與丈夫一同入住左營建業新村，運用建築設計專業修繕老屋，盼能讓更多人走進眷村和老屋對話。中央社記者曾以寧攝 111年9月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）因難忘兒時眷村濃濃人情味，謝宜庭偕夫入住左營建業新村，利用建築專業修繕老屋，並出租旗袍供人體驗眷味生活，盼讓更多人走進眷村和老屋對話，打開內心塵封的回憶寶盒。

高雄左營海軍眷村以面積59公頃名列全國單一軍種最大的眷村，並完整保存昔日眷村周邊生活場域，包含曾喜慶宴會場所「四海一家」、軍眷欣賞電影與戲劇表演的「中山堂」等空間。高雄市政府文化局自2017年起在左營眷村推出「以住代護」政策，出租眷村房屋，目前已活化近80戶眷舍。

謝宜庭告訴中央社記者，自己兒時在左營眷村長大，雖曾為就學搬離，仍懷念眷村裡大家走門串巷、媽媽們一起打毛線、家家戶戶相照顧的溫度。

得知高市府開始推動「以住代護」，她告訴同為建築專業的丈夫劉大慶，自己以「再住進眷村」為最大夢想，只住5年也甘願。但因想住較沒有經過增建、保留完整屋型的房子，幾經波折才在2年多前在曾為日本海軍軍官級眷舍的建業新村，申請到符合理想的房屋，剛租下時長年閒置的房屋受損嚴重，需要大幅重整。

謝宜庭說明，建業新村房屋外貌師承西方，為「西班牙雨庇式建築」，內部卻為符合日本軍官生活習慣，採取日式生活細節，這種「和洋折衷」建築體在台灣建築研究上有著特殊地位。修繕時夫婦倆決定「以舊修舊」，保留西式外觀、日式內裝，也因應當時時空，採用部分歐式傢俱，找回當年將領在使用房子的感覺。

謝宜庭說，因為本身是建築相關專業，對業界行情、資源都熟悉，在房屋修繕上沒有遭遇太大困難，從基礎整治、重拉管線到添購家具，花費2個月、共約100萬元就完成；但也聽聞不少鄰居花費高額維修，甚至遇到裝潢蟑螂，或因老房子工法特殊，找不到能做的工人。

例如有一戶為了防治白蟻、整治屋頂漏水，重鋪屋瓦、上塗料就花了60多萬元。另一戶則是想採當年的磨石工法修復外觀，卻一直找不到能做的工班，最後在夫婦倆幫助下從台南找來3個年紀加起來超過200歲的「阿嬤級」工班，花2天就完成，成品也很有質感，讓住戶非常滿意。

謝宜庭說，雖然建業新村坐落高雄市區，卻有著鄉下的輕鬆，住在這裡像走入時光隧道一樣，可以和鄰居隔著圍牆互贈蔬果，去倒個垃圾甚至會因為沿路談天，2個小時回不了家，這些都是一般住在都市裡無法有的際遇。

至於為什麼做旗袍出租？謝宜庭說，因為當初國民黨高官眷屬幾乎都是帶著簡單衣物或小東西就逃難來台，又沒有多餘的錢可買新衣服，眷村裡常能看到主婦穿著僅有的一兩套旗袍掃地煮飯、操持家務。因此希望透過旗袍，讓年輕人體驗服裝帶來的不同氛圍，也讓年長者回味早年胼手胝足的生活。

她說，眷村老房就像一個故事館，會讓人們不自覺開始分享內心的故事；也曾有住過眷村的朋友來訪，看到滿有年代感的老房就不禁掉下眼淚，像打開內心塵封已久的寶盒，想起住在眷村的奶奶、回到兒時回憶中，因此希望能有更多人走進眷村跟房子對話、享受不同感受。（編輯：黃世雅）1110910

因難忘眷村人情味，室內設計師謝宜庭與丈夫一同入住高雄左營建業新村，謝宜庭說，建業新村的房屋外貌師承西方，內部卻又與日本軍官生活習慣相符，採用日式生活細節，和洋折衷極具特色。（謝宜庭提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日

因難忘兒時眷村濃濃人情味，室內設計師謝宜庭與丈夫劉大慶一同入住高雄左營建業新村，運用建築設計專業修繕老屋，也經常邀請友人前來走訪，先生還會在自家後院與友人對練劍道。中央社記者曾以寧攝 111年9月10日