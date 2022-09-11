高雄輕軌一度故障停駛 列車返廠查修原因

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄輕軌一輛從C5夢時代站出發的列車，上午近9時發生故障無法行駛，高捷公司清車引導旅客改由對向月台列車進行接駁，同時派人維修排除故障後，將列車送回車廠查修故障原因。

有網友上午在網路發文表示，搭乘輕軌時被請下車，研判是列車有點故障，後來有看到處理好了，但他已經改騎YouBike離開；有網友回覆說，應該是發生故障，所以先讓旅客下車後處理。

高雄捷運公司對中央社記者說明表示，今天上午約8時59分，一輛輕軌列車於C5夢時代站要出發下行時，司機員發現列車故障，無法行駛，立即回報行控中心，並於上午9時3分完成清車作業，引導車上近20名旅客改由對向月台列車接駁。

高捷公司同時派人至現場維修，之後初步故障排除，高捷公司表示，雖然沒有立即性安全疑慮，但為旅客安全，不再讓列車繼續行駛，故障車於上午9時22分不載客發車離站，並返回車廠查修故障原因。

高捷公司指出，事故發生期間，捷運局除督導處理，也責成捷運公司盡速了解故障原因，並要求日後妥為預防，以維民眾搭車權益。

高捷公司表示，對於事故期間受到影響乘客表示抱歉，也感謝旅客能夠體諒並井然有序配合運轉模式調度，捷運公司將進行列車檢修以確認異常原因，目前輕軌全線恢復正常營運。（編輯：陳仁華）1110911