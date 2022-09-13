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前台大教授郭明良涉收賄護航副教授升等 遭起訴從重量刑
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新竹縣清泉風景特定區大樹倒塌 道路中斷搶修

2022/9/13 09:57（9/13 10:11 更新）
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颱風梅花影響，五峰鄉山區部分路段除出現落石坍方外，新竹縣議員張益生13日獲報表示，清泉風景特定區有大樹倒塌，造成道路中斷，已通知新竹縣政府搶修。（張益生提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月13日
颱風梅花影響，五峰鄉山區部分路段除出現落石坍方外，新竹縣議員張益生13日獲報表示，清泉風景特定區有大樹倒塌，造成道路中斷，已通知新竹縣政府搶修。（張益生提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月13日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）颱風梅花影響，五峰鄉山區部分路段除出現落石坍方外，新竹縣議員張益生今天表示，清泉風景特定區大樹倒塌，造成道路中斷，通知縣府搶修中；另尖石鄉秀巒村及玉峰村384戶昨天停電，已復電。

張益生向中央社記者表示，因颱風梅花帶來降雨，新竹縣五峰鄉有部分路段出現坍方，包含五峰鄉122縣道38公里、五峰大隘村太平部落路段，一度造成雙向交通中斷，他獲報後已立即通知新竹縣政府，目前已搶修完畢，恢復通行。

張益生說，此外，在清泉風景特定區，有大樹倒塌佔據路面，目前雙向道路無法通行，以及在竹62線1K+600處，同樣有樹木傾倒，皆已通知縣府、五峰鄉公所，目前正進行後續搶修中。

另外，台電新竹區提供新聞訊息指出，昨天因天氣不佳，發生高壓斷線事故，影響尖石鄉秀巒村及玉峰村等一帶共384戶停電，已在今天0時56分全數復電。（編輯：陳仁華）1110913

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