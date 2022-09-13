彰化行道樹八哥吵人產生鳥屎 居民不堪其擾

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化員林市員林大道和中山路口的中央分隔島行道樹，吸引大量白尾八哥在黃昏時群聚，八哥發出聲響及產生鳥屎，讓附近居民不堪其擾，向縣議員陳情，希望公權力介入處理。

彰化縣員林市員林大道和中山路口的中央分隔島行道樹，每到黃昏時就有大量白尾八哥在行道樹上休息，中國國民黨籍彰化縣議員劉惠娟今天接受媒體聯訪指出，居民跟她反映，黃昏時有鳥群在行道樹休息，已經影響生活，她請縣府幫忙，縣府人員認出是白尾八哥。

劉惠娟指出，居民表示除白尾八哥發出的聲響外，行道樹附近也有鳥屎，造成環境髒亂，民宅住處排水孔也發現八哥叼來的果實與雜草。

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劉惠娟說，在中央分隔島附近開飲料店的老闆也跟她抱怨，八哥發出的聲音讓他們晚上睡不著，於是找來彰化縣政府農業處以及彰化縣野鳥學會的人員到現場會勘。

彰縣府農業處及工務處人員到場後，確認鳥類聚集的路段由公路總局管理，將發文請公路總局處理。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫則說，白尾八哥習慣在都市生活，可能是因為分隔島上的行道樹可不受人類行動干擾，八哥才會選擇長期蹲點，只有修剪樹木，鳥類才不會聚集，不過他也反對把行道樹全部砍掉，以免影響生態。（編輯：謝雅竹）1110913