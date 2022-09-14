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竹縣112年敬老福利津貼預算增加 敬老愛心卡升級

2022/9/14 16:32（9/14 16:41 更新）
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慶祝重陽節，新竹縣長楊文科（前左2）自13日起接連探訪縣內多名百歲人瑞，除致贈敬老禮品外，也希望長者們身體健康。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月14日
慶祝重陽節，新竹縣長楊文科（前左2）自13日起接連探訪縣內多名百歲人瑞，除致贈敬老禮品外，也希望長者們身體健康。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月14日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣政府今天表示，明年度敬老福利津貼預算，較今年增加約新台幣7000萬元，同時，升級敬老愛心卡等多項福利，提升長輩生活品質，盼塑造長輩友善的環境。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣的敬老福利津貼預算，明年度將較今年度增加7000多萬元，達到13.1億餘元，在敬老禮金預算部分，也增加138萬元，金額達3138萬元。

社會處指出，敬老福利金津貼從民國83年開辦至今已28年，並從99年起實施排富規定，期間發放922萬7348人次，而敬老禮金部分為今年才開始實施，預訂今年重陽節當天發放，目前審核結果符合資格者為2208人，預估符合資格者約有2300人，約需經費2300萬元。

社會處表示，除敬老福利津貼與敬老禮金外，還有本月剛開通的敬老愛心卡補助搭乘計程車福利，未來還將新增補助搭乘台鐵等服務，新增社區據點、規畫試辦青銀共學等項目，從經濟、環境、社會支持等面向升級與增加長者福利。

此外，為慶祝九九重陽節，縣長楊文科昨天起接連探訪縣內多名百歲人瑞，除了致贈敬老禮品外，也祝賀人瑞身體健康。（編輯：李錫璋）1110914

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