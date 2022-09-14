「阮屏東，咱屏東」潘孟安施政影片真情告白

（中央社記者蔡孟妤屏東縣14日電）屏東近年改變令人驚艷，但過程非一蹴可及。最新施政影片「阮屏東，咱屏東」，縣長潘孟安娓娓道來推動縣政初衷「想讓屏東人過更好的生活」、「屏東變成一個能安居樂業的好所在」！

「這裡是我最喜歡的所在，這裡是一個最美麗的所在，也是我最熟悉的所在，這裡是咱兜」，影片一開始，潘孟安以低沈感性的口白，台語「咱」字句，向在地人喊話他所觀察到屏東人的特質，對生活的努力，以及對屏東未來所寄予期望等，再以「阮」字句自信向外地人一一介紹，近年來屏東巨大轉變。

全長6分鐘影片呈現屏東繽紛精彩，潘孟安旁白帶來更深刻感動，一句「無雨傘的囡仔，要比別人跑卡緊」道出屏東先天資源不足。他以屏東囝仔為家鄉打拚的心情努力推動這些建設，就是希望「咱返去的路抹擱那麼遠，咱看醫生抹擱那麼辛苦，咱少年人會當去的所在越來越多，咱屏東變成一個能安居樂業的好所在」，而「不管建設按怎進步，有的代誌永遠袂變，那就是咱屏東人的誠懇、打拼、熱情，屏東永遠是咱兜」。

自2014年12月25日就任，潘孟安即將屆滿8年，縣府今天新聞稿表示，潘孟安上任秉持「以人為本」核心價值，扣緊「醫療」、「交通」兩大主軸，進而延伸社福、教育、文化、觀光等各項施政計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從提升屏東醫療量能、完善交通路網、挹注社福與長照資源、拓展農漁產品外銷管道、發展再生能源、辦理台灣燈會等，到屏東總圖、縣民公園、共融公園、特色遊戲場、勝利星村等城市再造工程，不僅當初擘劃藍圖已全數完成，更因屏東美學大爆發，翻轉各界印象，成功建立品牌價值。

縣府表示，一個城市的蛻變需要許多人共同努力，縣府團隊一步一腳印穩紮穩打，不與他人比較，只求一年比一年進步，從國境之南一躍而起。現在，大家對屏東印象不再只是墾丁，屏東在有限資源下完成最艱難挑戰，凝聚城市光榮感，感謝鄉親共同創造屏東奇蹟。（編輯：孫承武）1110914