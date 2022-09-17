「台南100種生活」遭質疑 市府：無版權或模仿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市長黃偉哲行銷台南，昨天開箱「台南100種生活」旅遊系列影片，卻遭質疑複製「雲林100種生活」，市府則表示，100種生活靈感來自歌手盧廣仲作品，沒有版權及模仿問題。

黃偉哲昨天開箱「台南100種生活」旅遊系列影片後，隨即遭質疑複製「雲林100種生活」；台南市議員林燕祝也說，同是100種生活，但雲林是由不同領域的返鄉青年發起，結合雲林各鄉鎮文化特色，推廣自地文化，鼓勵原創，才是真正落實推廣觀光旅遊的精神。

台南影片策劃人謝小五表示，100種生活靈感來自台南歌手盧廣仲於2008年發行的專輯作品，盧廣仲發行專輯後，100種生活廣為臉書（facebook）、部落格創作運用，例如「GooD Life-我們的100種生活」即以臉書型式分享生活大小事，「100種生活」這幾個字運用無版權問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府觀光旅遊局也發布新聞稿指出，「台南100種生活」是全國首創以YouTube頻道於每週五播出1集的台南特有生活系列影片，共有9集，每集7分鐘至9分鐘，

「台南100種生活」分別介紹台南夜市、牛肉湯、按摩洗頭文化、水果享受方式、女子旅遊、早餐、一人旅行VLOG、喝酒旅行和約會散策等各式生活主題，內容有趣多樣，和其他臉書或部落格截然不同，並無模仿情事。（編輯：屈享平）1110917