蘭陽媽祖文化節 18日南方澳上演無人機煙火秀

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣政府今天表示，「2022蘭陽媽祖文化節」明晚在南方澳港閉幕時，將推出30分鐘的無人機高空煙火秀，呈現媽祖與宜蘭地景等圖案，帶來華麗視覺聲光饗宴。

「2022蘭陽媽祖文化節」昨天在蘇澳鎮南天宮金媽祖領航下，近百艘漁船組成海上遶境隊伍，從南方澳漁港鳴笛起駕出發，之後從頭城烏石港上岸後，展開為期3天陸上遶境。

縣府民政處表示，今天是活動第二天，縣長林姿妙、南天宮主委陳正信繼續率領各宮廟沿著省道台9線一路往南，於縣內各鄉鎮市遶境；明天回鑾南方澳南天宮後，晚間8時將在南方澳第三漁港舉辦宜蘭首次無人機高空煙火秀。

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民政處指出，時間長達30分鐘的無人機高空煙火秀，將以300台無人機呈現媽祖、千里眼、順風耳、宜蘭地景等圖案，為南方澳漁港上空帶來華麗視覺聲光饗宴，也為活動畫下圓滿句點。

民政處表示，明晚6時至7時50分將派接駁車停靠蘇澳新站與蘇澳火車站，接駁民眾前往會場。活動結束後，晚上8時30分起，再提供接駁車前往蘇澳火車站與蘇澳新站，歡迎利用。（編輯：張銘坤）1110917