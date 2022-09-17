探討自殺議題遭批 柯志恩：是提出市府該面對的問題

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）17日與前台中市長胡志強（左3）合體舉辦座談會，對談市政想法，兩人會前一同接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年9月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩近日呼籲高市府重視自殺議題，遭精神科醫師林耕新批評恐引起複製貓效應。柯志恩今天表示是依數據提出市府應該面對的問題，並不是政治操作。

柯志恩今天與前台中市長胡志強合體舉辦座談會，胡志強現場勉勵柯志恩，選高雄真的不容易，對於柯志恩銜命毅然上陣很佩服，若要提什麼建議，第一個就是「沒有一定選不上的選舉」，總還有翻轉可能。會中並以治理台中市經驗，和市議員參選人白喬茵、陳麗珍、李眉蓁暢談對市政想法。

會前胡志強、柯志恩接受媒體聯訪，問及胡志強對年輕團體知名度較低，恐難開拓年輕選票。胡志強說，自己當年離開市府時成立臉書粉絲專頁，有1萬6000人追蹤，如今已經有16萬粉絲，幽默表示「我可能有點古老，但年輕人去看故宮博物院的也很多」。

柯志恩則說，只要胡志強開口講話，很多年輕人都會喜歡，自己也曾與基隆市長參選人謝國樑、新北市長侯友宜等人對話，「對不同世代、不同人，只要對市政有幫助，都是請益對象」。

高雄15日接連在西子灣與蓮池潭2處發現浮屍，柯志恩在臉書呼籲市府重視背後經濟、社會與心理因素。但曾任凱旋醫院社區精神科主任的醫師林耕新批評，自殺防治不應遭選舉操作，尤其是敘述自殺方式或簡化自殺原因，都有可能引起複製貓（copy cat）效應，並不適當。

對此柯志恩表示，根據衛福部公布「歷年全國自殺死亡資料統計暨自殺通報統計」，過去幾年高雄自殺數字確實是六都最高，也高於全國平均，自己只是提出市府應該面對問題，與仿效效應無關，也不是政治操作。

全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽運動會昨天在高雄市桃源區熱鬧展開，高雄市長陳其邁、柯志恩先後走訪，並拜訪區長謝英雄和前鄉長謝垂耀等人，外界解讀搶原區票。

柯志恩說，拜訪前鄉長和區長是做為後輩去請益，對方也給自己很多想法、祝自己高票當選，傳統技藝運動會則是地方重要活動，外界不應過度解讀。

媒體提及，民進黨新北市長參選人林佳龍在造勢會上喊出「貨出去、錢進來、新北發大財」，彷彿前高雄市長韓國瑜競選口號翻版，詢問柯志恩看法。柯志恩說，過去韓國瑜被認為都在講空話，但是現在林佳龍也開始喊這個口號，「代表韓國瑜在選戰中有非常大的作用」。（編輯：黃世雅）1110917