重陽敬老活動 陳其邁：加速捷運建設讓長輩更方便

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高雄市長陳其邁（前）18日上午到科工館南館廣場出席重陽敬老活動，與長輩一起活動手腳、跳健康操同樂。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市長陳其邁今天早上出席三民區重陽敬老活動表示，高雄市社區關懷據點年底將達520處，協助在地養老，市府也增設休憩空間、加速捷運路網建設，讓長輩外出更方便。

陳其邁今天上午到科工館南館廣場，與長輩一起活動手腳、跳健康操同樂，並親自致贈敬老金予百歲人瑞陳林阿足，稱讚她高齡破百仍身體康健。

陳其邁指出，長輩的安養與照護一直是重要議題，中央投注在長照的預算增加至新台幣600億元，高雄也積極推動配合，目前設立93處日照中心、482處社區關懷據點，社區關懷據點預計在今年底將增加達520處，方便長輩就近使用資源、在地養老，受到最佳的照護。

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陳其邁說，三民區在鐵路地下化後，原本的圍牆、鐵道成為綠廊道，提供更多休憩空間。過去高雄因捷運路網較少，長輩出門都要騎車，比較危險，市府會加速興建捷運、輕軌路網，增加長輩就醫、外出的交通便利性及安全性；三民運動中心也正在改建，供長輩舒適空間增強身體機能。

三民區公所說明，這次辦理重陽敬老聯歡活動，除在專屬節日給予長輩最誠摯祝福，也鼓勵長者走入社區，享受各單位提供的免費義剪、按摩、健康評估諮詢、銀髮族體適能檢測等貼心服務，參與卡拉OK歡唱及趣味競賽等，展現銀髮族的歡喜、活力與朝氣。（編輯：張芷瑄）1110918