癌父過世小兄妹失依靠多日無水洗澡 湧入捐款達51萬

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化和美鎮白姓兄妹因父親罹癌過世，無力支付喪葬費，也因斷水斷電好幾天無水可洗澡，小兄妹狀況經披露後，湧入不少民眾捐款，社會處專戶已收到約新台幣51萬元，小兄妹住處水電也已恢復。

和美鎮一對白姓小兄妹是單親家庭，原本跟著父親生活，但日前父親因罹癌過世，家中也因繳不出水電費被斷水斷電，小兄妹因此好幾天無法洗澡，也籌不出喪葬費用，無法幫父親辦理後事。

彰化縣政府社會處昨晚說明，白姓小兄妹因家中經濟陷入困境導致遭停水停電部分，已由社工提供急難救助金予以協助，縣府也將持續協助白男喪葬以及兒少後續監護、生活照顧安排等事宜，全力協助穩定家庭生活。

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小兄妹狀況經民代披露後，有民眾和慈善團體今天上午前往小兄妹住處贈送泡麵、白米等物資，慈濟基金會的志工也送慰問金給小兄妹救急，鼓勵兄妹2人用功念書。台灣電力公司以及台灣自來水公司工作人員也前往小兄妹住處恢復水電，讓2人有電可用、有水可以洗澡。

社會處今天指出，媒體昨晚報導小兄妹新聞後，就有民眾詢問想要透過縣府社會處的急難救助專戶，捐款給白姓小兄妹，截至今天為止，已收到約51萬元，未來也會把收到款項轉交給小兄妹。（編輯：陳仁華）1110921