澎湖海廢藝術牆 浮球瓶蓋塑膠桶宣導守護海洋
2022/9/22 18:05（9/22 18:21 更新）
澎湖海廢再生藝術牆位於馬公東衛石雕公園內，22日由澎湖國家風景區管理處長許宗民（右）與南山人壽資深副總蔡豐輝（左）共同手植標示，宣告藝術牆正式完工。（澎管處提供）中央社 111年9月22日
（中央社澎湖縣22日電）澎湖首座海廢再生藝術牆今天在馬公東衛石雕公園誕生，宣示「一個地球一起守護」，從自身出發守護海洋資源。
藝術牆由澎湖國家風景區管理處處長許宗民、南山人壽資深副總蔡豐輝等人手植「海廢再生藝術牆－珊萌海世」標示後，宣示一起守護海洋。
澎管處表示，海廢再生藝術牆共有四面牆，長20公尺，高1.5公尺，共使用1500個浮球、200個瓶蓋和塑膠碎片、浮標、塑膠桶等海洋廢棄物，歷時近月完成。
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許宗民表示，澎湖海廢地景藝術節展期告一段落，但展品持續在園區展出，感謝南山人壽致力友善海洋行動，選定以澎湖海廢地景藝術節展區設置海廢再生藝術牆，期盼民眾認識海廢，促進環境永續發展。
許宗民說，澎管處今年成為綠色旅遊基金會成員，不只著力於海洋環境維護與宣導，更致力於推動澎湖旅遊環境永續發展，整合在地資源，結合環境、文化與社區特色，先後推出「澎湖海廢地景藝術節」、「吉貝石滬環境教育暨觀星遊程」等，以行動實踐永續觀光理念，打造永續旅遊的國際級渡假勝地。（編輯：唐聲揚）1110922
澎湖國家風景區管理處指出，馬公東衛石雕公園內的海廢再生藝術牆共有4面，長20公尺、高1.5公尺，使用1500個浮球、200個瓶蓋和塑膠碎片、浮標、塑膠桶等海洋廢棄物打造完成。（澎管處提供）中央社 111年9月22日
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