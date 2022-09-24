分享創業心法 詹子晴：選擇比努力重要

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市政府青年局邀請演藝圈「副業女王」詹子晴分享創業心法，詹子晴說，努力是必要，但創業的時機、合夥人等選擇，比努力還重要，並鼓勵青年不要怕嘗試，勇敢踏出去。

為了讓青年朋友能更加瞭解及善用政府相關創業資源，高雄市政府青年局推出「港都漾講堂－創業夢想座談」系列分享會。

青年局今天新聞稿指出，昨天在駁二8號倉庫邀請跨足手搖飲、美容中心、燒肉餐廳及電商社群平台的演藝圈副業女王詹子晴，分享職涯經歷與追夢過程，傳授創業內功心法，吸引近百民眾互動、交流，相當熱鬧。

詹子晴現場分享，「選擇比努力重要」，努力是必要，但創業的時機、商品、地點甚至是合夥人的選擇更重要。她也提醒，創業要設好停損點、準備3個月固定開銷的周轉金、做好資產風險評估與嚴格管控創業資金都是成功祕訣，更是提醒大家「莫忘初心」，遇到困境時可以想想創業的動機跟初衷。

詹子晴鼓勵有意創業的青年，「勇敢踏出去，不要害怕嘗試」，任何形式的創業都不容易，有付出就會有收穫，努力突破框架，積極在逆境中學習並且成長，找到適合自己的步調，就能走出自己的路，創造屬於自己的斜槓人生。

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高市青年局長張以理指出，創業路上會遭遇諸多挑戰，為滿足不同創業階段需求，青年局推出各項協助政策，包括青創貸款、創業補助、行銷輔導等，並跨領域推動創新科技、商圈市場、文創、農漁等專案協助計畫，邀請詹子晴分享寶貴經驗，讓創業青年事半功倍，降低風險提升成功率。

青年局表示，為落實市長陳其邁2年拚4年，「照顧高雄年輕人」施政目標，去年推出「雄挺利」利息補貼計畫，截至今年9月19日止，高雄青創貸款件數1.3萬件，核貸金額超過117億元，皆為全國各縣市第一，也讓高雄晉身為百億青創城市，並帶動2.6萬穩定就業機會，成功降低青年失業率。（編輯：郭諭儒）1110924