X-PITCH 2022全球150強出爐AI最夯 11/1半準決賽

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2022 X-PITCH極限簡報大賽台灣準決賽11月1日將在高雄輕軌車廂內展開，也將成為全球首創運用輕軌及元宇宙為載體的新創大賽。圖為2021年X-PITCH極限簡報大賽在桃園虎頭山自駕車內進行簡報畫面。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）有「新創界的極限運動」稱號的X-PITCH 2022極限簡報大賽，台灣準決賽將於11月1日在高雄輕軌車廂內舉行，將成為全球首創運用輕軌及元宇宙為載體的新創大賽。

高雄市經發局今天新聞稿表示，主辦單位TA台灣創速從全球51個國家、逾4000家新創公司初步評選，23日公布全球150強名單進入準決賽團隊，台灣共19家新創入圍；高雄則有EZAI、Open AI Fab及有戲數位等3家團隊獲選，將與全球好手將共同爭奪百萬美元的投資與獎勵。

經發局長廖泰翔指出，X-PITCH過去曾先後在台北101高速電梯和桃園虎頭山自駕車進行，被視為地表最具挑戰性簡報活動，有「新創界的極限運動」稱號；參賽者須通過15秒、60秒和3分鐘的簡報爭取獎項和投資機會。今年首度移師高雄，高市府全力支持並推薦在地新創團隊參戰，聯手主辦單位打造全球首創運用捷運系統及元宇宙為比賽載體的創業大賽。

經發局表示，高雄計有專精AI語音辨識的EZAI、智慧醫療的Open AI Fab，以及AIoT智碳鏈的有戲數位等團隊入圍。活動當天結合高峰論壇，邀請產業龍頭暢談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代企業創新與智慧城市發展趨勢。總決賽預定11月10日運用元宇宙VR環境進行，TOP 3團隊可獲得總價高達百萬美元的投資獎勵。

台灣創速執行合夥人顧及然說明，X-PITCH不僅是場競賽，全球合作夥伴將共同為全球150強團隊提供一系列募資工作坊、市場准入研討會、投資人媒合計劃、企業對接計劃以及線上展覽等增值活動，藉由全球夥伴力量找到下一個產業「獨角獸」。

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至於23日公布全球150強名單進入準決賽團隊，台灣創速創辦人余凱文指出，全球150強準決賽團隊以亞洲佔比78%最高、其次是美洲和歐洲共佔13%，其餘9%為中東和非洲。與2021年相比，非、亞洲團隊增加5%。提報應用別，主要為醫療/公共服務占25%、金融/商業23%、消費生活19%、工業/供應鏈18%、移動/交通15%。

余凱文分析，今年入圍團隊中仍以AI新創佔比居冠，但下一代技術從去年的7%大幅上升至33%，成長幅度超過4倍，可見越來越多的新技術湧現並進入市場。另外在Web3新創佔比也較去年成長2倍，證明該領域正快速發展；在應用面方面，銀行/商業類顯著增長14%、消費生活類則下降9%。（編輯：孫承武）1110924