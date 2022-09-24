2022春浪音樂節 首次移師台南享受古都美食

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由民間自辦的音樂節品牌「春浪音樂節」24日首度前進「美食之都」台南，選在有著浪漫夕陽的安平漁光島舉辦「2022春浪音樂節–海線」，吸引民眾共襄盛舉。（台南政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年9月24日

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（中央社記者張榮祥台南24日電）民間自辦、最療癒的音樂節品牌「春浪音樂節」，繼春天台中山線、夏天澎湖後一路旅行，首度前進「美食之都」台南，選在有著浪漫夕陽的安平漁光島舉辦「2022春浪音樂節-海線」。

這次「2022春浪音樂節-海線」在漁光島搭起4個戶外舞台，讓流行、獨立、電音、雷鬼、世界音樂齊聚，打造多元音樂共生景象。現場特別以活動主視覺為延伸，製作多座裝置物，讓舞台外活動場域也充滿活力和「漁光島特色」視覺設計，供參與民眾拍照打卡、沉浸完整體驗音樂節氛圍。

音樂節中受到許多春浪迷大力推薦、不能錯過的「小蝸牛市集」，也跟著春浪一路旅行到台南，現場推出60家質感攤商，讓樂迷能大啖道地小吃，現場露營座落於漁光島沙灘旁森林中，讓民眾享受與自然親近的美好，共同分享多姿多采的生活方式。

今明2天共邀請48組實力樂團及歌手現場演出，包含MCHotDog熱狗、玖壹壹、告五人、美秀集團、持修、王若琳等歌手接力開唱，號召所有熱血樂迷們，一起漫步漁光島海灘，來感受由夕陽、沙灘、音樂交織的音樂饗宴。

台南市長黃偉哲晚間在春浪創辦人沈光遠的陪同下也到場參觀，現場民眾紛紛上前合影。黃偉哲表示，擁有十餘年優質口碑的春浪首次台南演出，也間接為台南努力經營音樂城市的品牌加分，有助於吸引更多音樂活動來台南演出，也邀請大家來台南享受古都文化、美食與音樂藝術的薰陶。

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市府觀旅局長郭貞慧說，初步統計這週台南市區週五住宿率已逾9成2、週六更逾9成6，尤其安平區與中西區等活動鄰近區域幾乎一房難求。相信春浪音樂節的舉辦，也為一般暑假過後的旅遊淡季創造台南觀光亮點與帶來旅遊熱度。

觀旅局新聞稿表示，台南不只美食、歷史與文化集結於一身，更是非常適合舉辦音樂節的城市！包含已舉辦21年的台南五月音樂季、11年的夏日音樂節-將軍吼，以及即將第6年舉辦台南城市音樂節暨LUCfest貴人散步音樂節等各類型音樂展演，造就台南獨一無二的音樂藝術與涵養。（編輯：孫承武）1110924