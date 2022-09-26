花蓮壽豐開辦鄉民團保 每人最高理賠15萬元

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花蓮壽豐鄉公所開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉1萬7000多人納保，13日起生效，保險期間到111年12月31日；每人最高可理賠新台幣15萬元。（壽豐鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月26日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮壽豐鄉公所開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉1萬7000多人納保，每人最高可理賠新台幣15萬元，這是花蓮繼新城、豐濱鄉後，又一鄉為鄉民增添生活保障。

鄉長劉耀宗表示，壽豐鄉目前人口數約1萬7000多人，東臨太平洋、境內有中央山脈與海岸山脈，鄉親捕魚、打獵、烈日曝曬務農等工作風險不小；他的妻子曾淑懿擔任農會總幹事期間，就常接獲鄉親因意外離世或受傷重殘，面對突發意外造成後續醫療費用、身體失能或死亡，都讓鄉親家人生活陷入困境。

因此他上任後交辦民政課積極規劃、研議，順利在9月13日與泰安產物保險公司簽約，保單已經在13日起生效，保險期間到今年12月31日。

由於公所經費並不寬裕，在不壓縮、排擠到其他預算情況下，獲得鄉代會主席鄭美香、副主席周欽南及全體鄉民代表支持，鄉民團體意外保險期限至12月底，希望繼任鄉長能夠繼續將好的政策延續下去。

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劉耀宗指出，壽豐鄉人口高齡化、少子化、貧富差距懸殊，一旦意外事故發生，家中經濟陷入困境，因此開辦鄉民意外保險，凡設籍壽豐鄉民眾都是投保對象，鄉民不用付保險金；被保人發生意外死亡，給付15萬元，意外導致失能最高也是15萬元；若因意外傷害事故，包含天然災害致身體受傷害，而於意外傷害事故發生之日起180天內，死亡、失能或連續昏迷6個月以上者，可依保險契約給付身故或失能保險金。

至於新城鄉公所去年8月1日起就為全鄉2萬多人投保鄉民團體傷害險，每人最高理賠15萬元；豐濱鄉公所則是今年7月1日起為鄉民眾投保團體傷害險，每人最高理賠30萬元。（編輯：陳仁華）1110926