高雄優良農特產媒合採購 吸引國內外46買家洽談

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市農業局今天攜手外貿協會舉辦「高雄市優良農特產品採購洽談會」，吸引國內外知名通路及貿易商共46家買主到場，與高雄市12家供應商洽談，盼為高雄農產帶來滿滿訂單。

農業局今天攜手外貿協會在外貿協會高雄辦事處舉辦「高雄市優良農特產品採購洽談會」，安排國內外買家媒合洽談，希望將高雄優質農產銷往全球。

農業局會後新聞稿表示，這次計有日本、德國、韓國、荷蘭、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、緬甸、菲律賓、香港等以及國內知名通路、貿易商共46家買主，與高雄市12家高雄首選農特產品供應商進行線上線下採購洽談會，盼能為高雄農產帶來滿滿訂單。

此外，洽談會也邀日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史、史瓦帝尼王國大使館經貿投資處處長葉衛綺、南台灣美國商會理事陳建廷等人出席，希望未來有機會協助高雄農產行銷，促雙邊貿易合作。

農業局指出，為持續讓「高雄首選」優質農產品走向全世界，這次攜手外貿協會，嚴選高雄在地農民團體及農企業進行輔導，協助規劃國際貿易及行銷實務課程、建置英文網頁等，並安排國內外買家精準媒合洽談。

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外貿協會高雄辦事處主任張世昌表示，此次洽談會邀請國內外潛在買主，例如大阪專營海外食品進口商山本商店株式會社、荷蘭的台灣名品電商平台EUbranch BV等，還有國內超市、飯店等通路，盼為高雄市優質農特產品創造商機。

高雄市農業局副局長鄭清福指出，高雄首選的優質農特產品在許多國家打出口碑，面對全球開放市場的機會，農業局不停下腳步，希望藉由此次洽談會，由外貿協會領路讓高雄農產走向全世界。（編輯：戴光育）1110929