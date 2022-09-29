北市以二備金辦城博會 議會刪112年部分預算

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市政府以第二預備金辦台北城市博覽會，屢遭議員批評規避監督。北市議會財建委員會今天審議市府明年度二備金預算為7.4億元，決議刪4000萬元，剩7億元，送大會討論。

台北市議會財政建設委員會審議北市府各單位112年度預算等案，其中針對北市府二備金編列新台幣7.4億元，社會民主黨籍議員苗博雅質詢，市府當時編110年度二備金為7.4億元，曾想刪4000萬元，因主計處長懇託未刪維持原預算，但市長柯文哲事後卻拿二備金辦城市博覽會，明年預算應刪除。

列席北市主計處長鄭瑞成表示，明年為新市長，希望爭取二備金預算維持7.4億元，才讓新市府有使用空間。

苗博雅接著指出，但基於財政紀律，北市府編明年度二備金預算為7.4億元與7億元相差不大，建議刪除4000萬元是議會委員會態度，且北市府動用二備金應有規範，不要像今年以約8000餘萬元二備金辦城市博覽會情形。

市議會財建委員會最後通過北市府明年度二備金預算為7億元，送大會討論。

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另一方面，北市府編列明年度災害準備金為20億元，鄭瑞成表示，編列明年度災準金預算時，是考量可能仍有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及風災、地震等狀況，比法定預算增加2.2億元，共約20億元。議會財建委員會審議認為疫情趨緩，市府編列災準金預算卻是歷年最高，認為不合理，准列18億元，送大會討論。

北市府8月27日至9月11日在花博公園爭豔館舉辦台北城市博覽會，被議員稱為柯文哲畢業展，且藍綠議員後續發現，城博會有租設備比買還貴且窳陋不堪等狀況。（編輯：張銘坤）1110929