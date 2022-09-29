新北原民部落大學開辦Podcast 廣播分享文化

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新北部落大學開辦播客（Podcast）實作初級班，學員期許通過課程後，以後也能以Podcast讓大眾更認識原住民族文化。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市原住民族部落大學開辦播客（Podcast）實作初級班，培育自媒體應用人才；學員想要分享異族通婚甘苦談、原住民族的美麗文化、與職場奇聞軼事，盼望讓外界瞭解原民文化。

新北市府原住民族行政局今天表示，Podcast已成為民眾抒壓與放空吸收知識的管道，為培育原住民族自媒體應用人才，原住民族部落大學9月17日起，在三重區集美國小開辦「Podcast實作初級班」。

原民局表示，邀請入圍金鐘獎廣播節目主持人排灣小蔡及阿美姞荷擔任講師；課程內容包含認識Podcast與製播素養、Podcast節目的規劃、創建Podcast平台、參訪廣播電台。

排灣小蔡認為，唯有不斷學習才能強化實力，唯有教育才能提昇原住民族的社經地位，希望優質文化能從邊緣走向主流，讓社會聽到台灣原住民族的聲音。

阿美姞荷認為，族人應為自己的文化努力，透過廣播天空聽到最美的聲音，讓聽眾瞭解不同語言的優美，也讓族人擁有當代原住民族應有的自信與驕傲。

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原民局新聞稿表示，不同課程講師的個性與風格完美互補，淺顯易懂、有趣又不失專業，在課程中與學員互動良好。不少學員希望學會Podcast技巧與實務，可製播自己想要分享的節目，包括異族通婚的甘苦談、原住民族的美麗文化、各行各業所遇到奇聞軼事。

原民局長羅美菁告訴中央社記者，自媒體崛起，透過共享媒體平台可分享各式內容，希望學員透過自媒體，以貼近人心有所共鳴的「生活」為主題，分享原住民族文化，讓外界更加認識年輕一代原住民族的想法。（編輯：張銘坤）1110929