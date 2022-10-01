中國國慶 台灣基進出海燒五星旗宣示不投降決心

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台灣基進黨主席陳奕齊率1日議員參選人齊聚高雄小港碼頭，出航前往中國軍演的小琉球外海區焚燒五星旗，向中國宣示台灣人民絕對有抵抗意志。（台灣基進提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）今天是中華人民共和國國慶，台灣基進黨主席陳奕齊率議員候選人齊聚高雄小港碼頭，出航前往中國軍演的小琉球外海區焚燒五星旗，向中國宣示台灣人民絕對有抵抗意志。

陳奕齊今天率全台24名基進市議員候選人齊聚高雄小港碼頭，引用烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）著名演說「我們如此相信」，發表「同島一命捍衛和平」宣言，並出航前往今年8月中國對台實施實彈軍演的其中一處小琉球外海區域，焚燒中國五星旗，誓言「拚死護台灣」、「反侵略，反霸權，護主權」。

陳奕齊在會中表示，今天是中華人民共和國國慶，中共總書記習近平也即將打破慣例、終身連任成為中國土皇帝，接下來台海和平危機問題全世界都在關心。尤其今年8月3日美國眾議院議長裴洛西訪台，中國在台海周邊包抄式軍演、加大力度恫嚇台灣人民。

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陳奕齊說，台灣人民雖不需要驚慌，但也不能麻痺，不能輕忽習近平野心，烏克蘭人教導了台灣人「天助自助者」精神，一開始國際觀望，但烏克蘭人所展現出抵抗意志，讓國際伸出援手。

陳奕齊說明，選在中國國慶日出海將五星旗和國民黨黨旗綁在一起燒，除了向中國宣示台灣人民絕對有抵抗意志外，也要告訴台灣人民，台灣「皇城自內破」，中國國民黨所宣傳的投降主義，才是未來戰爭最可能發生根源。只有強韌的抵抗意志和決心，才是捍衛和平最好的表現。（編輯：黃世雅）1111001