絕美懸日現身嘉市 吸引攝影高手朝聖

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攝影師洪年宏在臉書貼出懸日現身嘉義市的絕美景象，並指出2日在無雲遮蔽下還有機會可看到相同景色。（洪年宏提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月1日

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（中央社記者蔡智明嘉義市1日電）「曼哈頓懸日」9月30日至10月2日現身嘉義市，吸引眾多攝影高手及天文迷來嘉朝聖，攝影師洪年宏也在臉書分享拍攝懸日的絕美照片，並指明天還有機會觀看到相同景象。

曼哈頓懸日「抵嘉」！根據中央氣象局懸日預報，嘉義市西區民族路（文化路以西）等路段，於9月30日至10月2日傍晚可見。洪年宏昨天臉書貼出在嘉義市中山路拍到絕美懸日，並以文字說明世界出名的曼哈頓懸日在嘉義市就看得到。

洪年宏今天告訴中央社記者，明天在無雲遮蔽下還可觀看到懸日景象，最佳拍攝時段落在傍晚大約5時14分到5時41分前後。

洪年宏說，每年此時都吸引不少攝影高手及天文迷前來嘉義市朝聖，民族路、中山路等朝西道路，都可看到攝影的人潮。

嘉義市府則提醒民眾，在觀測及拍照的同時，要遵守交通規則，儘量站在路廊、天橋，避免為了搶拍懸日而影響交通。（編輯：郭諭儒）1111001