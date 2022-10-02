屏東表揚34對鑽石婚 62年前伴娘花童出席滿滿感動

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屏東縣政府2日舉行重陽敬老鑽石婚表揚大會，邀請34對結婚逾一甲子的佳偶到場，一對夫婦即使因年老行動不便乘坐輪椅到場，雙手也始終牢牢牽緊，現場幸福感四溢。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣府今天舉行重陽敬老鑽石婚表揚大會，34對結婚逾一甲子佳偶，即使年老行動不便，雙手也牢牢牽緊，還有62年前婚禮的伴娘與花童也出席見證，現場洋溢滿滿幸福。

縣長潘孟安會中表示，60年一甲子的婚姻很難得，從年輕走到老一直相伴，尤其很多阿公阿嬤早年結婚可能沒有穿白紗、禮車，也沒有經過愛情長跑，卻能相守一輩子開創家庭歷史，因此派出攝影師和化妝師到府幫阿公阿嬤拍攝婚紗照，留下永恆記憶。

社會處委由屏東市長青學苑服務協會舉辦重陽敬老鑽石婚表揚大會，花了近1個月跑遍全縣幫忙阿公阿嬤拍攝婚紗照，時隔逾一甲子拍婚紗照，長輩們還有點不敢相信如此慎重，但在化妝師化妝時，還是露出害羞又期待的表情，頻說「裝扮起來真美、真緣投」，如同回到當初結婚的感覺。

屏東縣政府發布新聞稿表示，34對鑽石婚中，來自鹽埔鄉的94歲黃江稅及93歲的黃李秋菊，民國39年結婚迄今達72年，攜手最久，育有1女3男，現在四代同堂；陪伴出席的長女說，父母親難免有時拌嘴，但兩人相互包容，才能維持長久。

最難得的是，潮州鎮90歲黃雲立、83歲陳翠英夫婦，62年前結婚時的伴娘黃李敏和花童陳翠蓮也一同到場，再度見證夫婦的愛情。

社會處表示，細數每對佳偶愛的小故事發現，夫妻結褵逾一甲子的秘訣就是多關心對方，欣賞對方的優點、學習包容與體諒、多點溝通與瞭解，如此方能成就幸福圓滿的婚姻，也帶給大家無限感動。（編輯：陳仁華）1111002