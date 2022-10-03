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彰縣最後一次防疫記者會 王惠美謝醫護警消辛勞

2022/10/3 18:35
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰縣府下午召開最後一次防疫直播記者會；彰化縣長王惠美說，疫情緩和，社會可望和病毒共存，也要感謝衛生局等單位人員辛苦付出；彰縣衛生局長葉彥伯則提醒民眾接種流感疫苗。

彰化縣政府今天下午召開最後一次的防疫直播記者會，王惠美以及葉彥伯出席記者會說明最新疫情，王惠美說明，彰化縣新增1738例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例。

王惠美指出，去年彰化縣傳出水果盤商傳染鏈，第一線的醫護人員、警消等堅守崗位，將防疫最新資訊提供每名縣民，縣府一共完成196場防疫直播記者會，在疫情最嚴峻時，提供給民眾最新消息，也要感謝縣民鄉親團結一心，讓疫情逐漸緩和。

王惠美說，社會都在學習與病毒共存，恢復正常生活，未來如果疫情有任何變化，必要時縣府也將視情況隨時加開記者會，請大家放心。

葉彥伯接受中央社記者訪問時則說，雖然COVID-19疫情逐漸緩和，但接下來的流感仍不可輕忽，衛生局今年購買35萬劑公費流感疫苗，要給65歲以上長者及小朋友施打，呼籲長輩們踴躍接種疫苗，防止流感疫情擴大。（編輯：郭諭儒）1111003

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