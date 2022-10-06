中市府簽訂防火林帶設置備忘錄 提升山坡地安全

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）山坡地火災時有所聞，台中市府今天與巨大集團、台灣山林復育協會簽訂「台中市防火林帶設置合作備忘錄」，將可利用防火林帶阻隔、侷限火勢蔓延，提升山坡地防火安全。

簽約儀式今天在台中市政府舉行，由副市長陳子敬代表與巨大集團行銷長劉素娟、台灣山林復育協會執行長蔡智豪共同簽署三方合作備忘錄。

台中市大肚山及鐵砧山等山坡地每年10月至翌年4月間，因燃燒雜草、垃圾及祭祖掃墓等人為因素導致山坡地火災，陳子敬在會中指出，這次合作將可利用防火林帶來阻隔、侷限火勢蔓延，有效提升山坡地防火安全。

陳子敬表示，這次合作備忘錄由巨大集團投入經費執行，消防局評估、選定設置地點，災害防救辦公室協調各土地權管單位予以同意使用，台灣山林復育協會指導防火樹的種植，透過各方努力，盼能達到山林復育及降低山坡地火災的空污危害，創造宜居環境及良好空氣品質。

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劉素娟指出，巨大集團專注於本業，也致力推動環境保護，透過此次與山林復育協會的合作，了解到山林火災不但會降低空氣品質，也大大影響騎車安全，巨大企業很願意為環境保育付出，相信此次拋磚引玉後，會有更多企業加入。

蔡智豪表示，協會努力推動本土生態教育、復育在地種源及保護自然棲地，今年龍井區龍目井步道設置防火林帶，協會也提出專業建議並免費提供樹苗，希望後續有更多人投入山林復育工作。（編輯：陳仁華）1111006