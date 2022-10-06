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雲林公職選舉審查 6人資格不符、2人重複登記

2022/10/6 16:57
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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣選委會日前完成地方公職人員選舉參選人資格審查，縣長、縣議員參選人資格待中央複審；鄉鎮市民代表、村里長等參選人資格審議，有6人資格不符、2人重複登記，其餘參選人資格符合。

根據雲林縣選委會資料顯示，雲林縣長3人登記、應選1席，縣議員69人登記、應選43席，鄉鎮市長54人登記、應選20席，鄉鎮市民代表358人登記、應選228席，村里長728人登記、應選392席，雲林縣選委會日前完成資格審查。

雲林縣選委會總幹事陳良駿今天告訴中央社記者，登記參選雲林縣長的分別有國民黨雲林縣長張麗善、民進黨立委劉建國及無黨籍林佳瑜共3人；縣議員共69人登記，以上72人通過初審，待中央選舉委員會複審，14日核定後公布。

陳良駿表示，雲林縣鄉鎮市民代表選舉有3人資格不符，不予登記，分別為莿桐鄉第3選區林姓參選人、四湖鄉第3選區吳姓參選人，因案登記截止前尚未執行或執行未畢；四湖鄉第2選區吳姓參選人因犯選罷法判刑確定。

另褒忠鄉李姓參選人、台西鄉林姓參選人，2人重複登記鄉鎮市民代表及村里長，登記無效。

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陳良駿說，村里長選舉登記，斗南鎮新光里陳姓參選人、元長鄉龍岩村吳姓參選人，因案登記截止前尚未執行或執行未畢，審議結果2人資格不符，不予登記。另外口湖鄉湖口村林姓參選人在選舉區繼續居住未滿4個月，資格不符，不予登記。

雲林縣選委會指出，所有參選人資格照審查意見通過，並發函通知各鄉鎮市選務作業中心通知審查合格參選人21日參加號次抽籤，縣長、縣議員將在縣議會抽籤，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長則在各公所抽籤。（編輯：陳仁華）1111006

陳良駿
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