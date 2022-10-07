屏東地方公職選舉 9人資格不符、1人死亡權利中止

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣選委會今天完成111年地方公職人員選舉鄉鎮市長、代表及村里長參選人資格審查，有9人資格不符、1人因登記後死亡致權利中止；縣長、縣議員參選人資格待中央複審。

屏東縣選委會今天發布新聞稿指出，屏東縣長3人登記、應選1席；縣議員101人登記、應選55席；鄉鎮市長94人登記、應選33席；鄉鎮市民代表557人登記、應選334席；村里長850人登記、應選443席，今天完成資格審查。

選委會指出，4名資格不符的鄉鎮代表參選人，有萬丹鄉黃明治、鹽埔鄉許昆郎、內埔鄉林吉善、崁頂鄉吳文源；5名資格不符的村里長參選人，有鹽埔鄉新圍村王仁宗、高樹鄉東振村賴招學、萬巒鄉萬全村林桂松、竹田鄉西勢村陳文欽、崁頂鄉港東村陳素琴；而高樹鄉大埔村長參選人劉冬碧因登記後死亡而權利中止。

9人資格不符原因，分別有緩刑保護管束未期滿、褫奪公權未期滿等情況。

另外，屏東縣議員第11、15選區、麟洛鄉長、鄉鎮市民代表8個選區、村里長153個村里，均為同額競選。（編輯：郭諭儒）1111007