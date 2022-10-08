更多編輯台推薦新聞：
中共20大看點／從高歌猛進到穩字當頭 內憂外患夾擊中國經濟
兩岸

中共20大看點／從高歌猛進到穩字當頭 內憂外患夾擊中國經濟

台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道
生活

台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架
生活

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
瑞士國會代表團無懼中國威脅 明年訪台深化經貿關係
首頁 / 地方

台東富岡漁港改善工程 首座沉箱抵達就位

2022/10/8 20:08（10/8 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東富岡漁港擴建改善工程首座沉箱7日下午從台東市利嘉溪出海口拖行10多公里、耗時近9小時，8日順利抵達富岡漁港，就位後將在箱內投入砂石，作為堤防基礎。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
台東富岡漁港擴建改善工程首座沉箱7日下午從台東市利嘉溪出海口拖行10多公里、耗時近9小時，8日順利抵達富岡漁港，就位後將在箱內投入砂石，作為堤防基礎。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈台東縣8日電）台東富岡漁港擴建改善工程，首座沉箱昨天下午從利嘉溪出海口拖行10多公里、耗時近9小時，今天順利抵達富岡漁港就位，後續將興建南防波堤，造出海埔新生地。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受媒體聯訪指出，沉箱是海底基礎構造，需要夠重夠穩，才能讓發揮穩固護港的作用，沉箱順利就位後，會在箱內投入砂石，作為堤防基礎。

許家豪說，這座沉箱長30公尺、寬25公尺、高9公尺，重達數千噸，造價新台幣2000萬元，歷經4個月排砂下水，動用近8組船機，挖出超過30萬方土砂，拖行過程需注意浪況，避免沉箱灌水沉入大海，投放過程也要精確，考驗工程團隊技術。

許家豪說，沉箱主要功能為擋浪及阻隔漂流木，保護富岡港區的淨穩度，預計投放3座沉箱，沉箱定位後，會接續南防波堤封頂及新生地填築作業，加上富岡近期正施工的登船碼頭及候船室短期改善工程，預期在明年春節前，有嶄新面貌的富岡漁港。

2015年蘇迪勒颱風侵襲，造成台東富岡漁港毀損，台東縣府爭取中央經費，進行富岡漁港擴建改善工程。（編輯：郭諭儒）1111008

台東富岡漁港擴建改善工程首座沉箱8日順利進港就位，縣府表示，沉箱主要功能為擋浪及阻隔漂流木，保護富岡港區淨穩度，預計將投放3座沉箱，待沉箱定位後，會接續南防波堤封頂及新生地填築作業。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
台東富岡漁港擴建改善工程首座沉箱8日順利進港就位，縣府表示，沉箱主要功能為擋浪及阻隔漂流木，保護富岡港區淨穩度，預計將投放3座沉箱，待沉箱定位後，會接續南防波堤封頂及新生地填築作業。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
許家豪
「太平洋左岸台東咖啡」品牌 推行在地風味 綠島珊瑚遭破壞如屠宰場 台東縣府開罰15萬元要求復育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族