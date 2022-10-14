前進釜山國際旅展 台中力推高美濕地珍奶吸客

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）搶攻疫後國際旅遊市場，台中市政府前往韓國釜山國際旅展，力推高美濕地、國家歌劇院、夜市特色小吃還有席捲世界的珍珠奶茶，吸引韓國旅客到訪台中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年，國境13日解封。台中市觀光旅遊局發布新聞稿指出，釜山國際旅展為韓國南部最大型國際旅展，市府率團13至16日前往參展。

觀旅局長韓育琪今天表示，今年共有71個單位參展，包含韓國當地組織，還有台灣、泰國、馬來西亞、越南、中國大陸及非州等國家。根據民國108年資料顯示，來台旅客人次以韓國成長率為最高，疫情前，釜山與台中國際機場還有直航班機，顯示雙方旅客的需求熱烈。

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韓育琪指出，市府前往釜山，主動拜會參展單位，包括釜山廣域市府、釜山觀光公社、大邱市府、日本長崎、札幌、名古屋中部機場、Green Trip等單位，期望強化後續交流；另也與駐韓國台北代表部釜山辦事處合作，打造國際交流橋梁，提升台中的世界能見度，吸引國際旅客到訪。

觀旅局補充說明，參展參考韓國民眾在網路上的搜尋和分享，主打台中的浪漫景點，如高美濕地、台中國家歌劇院，登山踏青景點如大坑登山步道、潭雅神綠園道及夜市美食、珍珠奶茶，並規劃舞台有獎徵答活動，贈送具台中意象的帆布袋、景點名信片及台中梨山在地的台灣烏龍茶包，吸引參展旅客目光。（編輯：李錫璋）1111014