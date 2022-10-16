桃園活動中心漏水 市府：馬達故障與結構設計無關

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園區南門市民活動中心天花板今天疑受大雨影響出現漏水現象，經維修人員調查發現是自動抽水馬達故障漏水，與主結構體排水設計無關，目前已恢復運作也沒有再出現漏水情形。

桃園市政府新建工程處現場勘查後表示，受到颱風尼莎豐沛雨量影響，南門市民活動中心天花板發生漏水情事，現場管理人員發現立即回報並清除落水頭，同時通知廠商到場釐清原因。

新工處表示，南門市民活動中心位於公24公園東南角，是地上2層樓建築物，平時為「南門里、南華里、西門里、西湖里」聯合市民活動中心，108年啟用後由桃園區公所維護管理。

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新工處指出，南門市民活動中心建築物，設計了雨水回收系統用以灌溉屋頂農場，但因雨水回收池的自動馬達感應器故障，導致雨水逆流進入一樓的冷氣管線中因而發生滲漏情形，並非結構體漏水或設計不良，請民眾安心。

新工處表示，經過維修人員手動開啟抽水馬達，並檢查落水頭堵塞泥沙後，已無漏水現象，現場人員打開天花板檢查發現裡面是乾的沒有積水。未來也會請維護管理單位經常檢查各項設施設備運作情況，以及確保各處排水口的清潔，讓排水通暢。（編輯：方沛清）1111016