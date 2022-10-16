颱風尼莎豪雨釀災 藍綠議員批柯文哲忙輔選

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）颱風尼莎帶來豪雨釀災情，台北市長、民眾黨主席柯文哲今天南下輔選，遭多名藍綠台北市議員批評，認為水淹大台北、災情頻傳，柯文哲忙輔選竟完全不關心市民死活。

受颱風外圍環流影響，台北市今天降下豪大雨，柯文哲南下輔選遭批，他表示，較健全的政府，所有人員按照SOP（標準作業程序）自動自發進行，這才是比較文明國家的做法。但他晚間緊急取消所有行程，返回北市勘災。

對此，民進黨籍台北市議員陳怡君晚間透過新聞稿表示，颱風雨量襲捲大台北地區，北北基宜災情接連傳出，且中央氣象局昨天早已預警小心豪雨釀災，大台北首當其衝。

陳怡君指出，中央災害應變中心上午就已2級開設，各部會、縣市首長一早就繃緊神經、坐鎮指揮災情，唯獨柯文哲一整天都在狀況外，水淹大台北，人卻在南投輔選，完全不關心市民死活。

她說，根據「台北市各級災害應變中心作業要點」規定，台北市已達1級應變中心開設標準，卻因指揮官（台北市長）不在而無法啟動，放爛北市災情。

北市各行政區里長今天都焦頭爛額忙於調度資源、聯繫救災防災，陳怡君說，柯文哲卻直到晚間才到內湖區康樂隧道視察土石崩塌災情，根本是作秀行程，且未成立1級應變中心。

陳怡君指出，全台北市都在等柯文哲，北市府機器整個大走鐘，民眾也罵翻天，質疑施政滿意度最後一名的柯文哲簡直是不演了。

同黨籍市議員許淑華也在臉書發文表示，今天基隆河水位持續上升，卻仍有民眾在堤外群聚，但堤外的貨櫃屋已漂起，認為北市府應加強宣導民眾不要前往堤外，以免發生事故。

許淑華還指出，北市災情頻傳，包括信義路六段76巷有邊坡崩塌、東大排滿水位造成民宅開始淹水，卻始終不見柯文哲坐鎮指揮，質疑難道台北市民只能自求多福。

國民黨籍市議員游淑慧也在臉書發文說，北市府今天發布基隆河水位迅速上漲、沿線疏散門關閉作業的警示訊息，呼籲停留車輛者儘速離開河川區域；此外，南港也多處也發生積淹水情形。但柯文哲卻南下輔選中。

游淑慧指出，一個市長總在選舉，一個副市長病假，一個副市長辭職參選，剩一個副市長坐鎮…原來台北市只需要一個副市長和公務員，那過去一市三副不就都是浪費錢。

國民黨市議員徐巧芯則發文提醒，台北市水利處說信義區時雨量達40毫米，請信義區近山區沿基隆河、松山區地勢處較低易淹水的居民要提高戒備，並說她自己家也漏水了。（編輯：方沛清）1111016