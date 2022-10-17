居民抗議輕軌設機房 高市捷運局強調安全無虞

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄輕軌大順路段正在施工，但今天有民眾抗議捷運局要設立機房，要求暫時停工；高市捷運局表示，已多次召開說明會與居民溝通，並強調電磁場強度遠低於環保署規範值，安全無虞。

高雄輕軌大順路段正在施工，今天附近居民在大順二路和大豐二路口高舉寫著「抗議鴨霸捷運局設立機房」等白布條抗議，指捷運局未召開公聽會充分溝通，強行設置高壓變電所，要求暫停施工，重新加以檢討。

高雄市政府捷運局發布新聞稿回應表示，市府已多次召開輕軌C25至C30站路段施工前說明會，向當地居民溝通說明，且輕軌設備室位於C28至C29站路段之間，周邊並未毗鄰民宅。

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捷運局並強調，輕軌設備室用電運轉中的電磁場強度僅為1.2至6.9毫高斯（mG）間（以周圍1公尺量測為原則），遠低於環保署極低頻磁場管制規範值的833毫高斯，並符合歐盟規範要求，對周遭環境沒有任何不良影響，安全無虞。

捷運局表示，輕軌C20至C24站5日試營運，後續C24至C32站長達約5公里路段為環狀輕軌成圓的最後一哩路，在施工過程，施工單位會做好相關工程安全及防護措施，盼民眾能持續支持興建，順利在112年底完工通車。（編輯：陳仁華）1111017